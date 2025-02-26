أعراض غير معروفة تُنذر بالنوبة القلبية… احذري منها

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 04:50 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تحذر منظمة الصحة العالمية من أن مئات الأشخاص حول العالم يصابون بنوبة قلبية كل خمس دقائق، ومع ذلك، لا يدرك الكثيرون الأعراض التحذيرية التي تستدعي الانتباه والتعامل الفوري معها.

من المعروف أن ألم الصدر وضيق التنفس من الأعراض الأساسية للنوبة القلبية، لكن هناك علامات أخرى قد لا ينتبه لها البعض، مثل:

-تغير لون العينين

-تورم الساقين والأظافر

يؤكد الخبراء أن هذه الأعراض تظهر بسبب نقص إمدادات الأكسجين إلى الأطراف، مما قد يشير إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

وجود حلقة رمادية حول قزحية العين، والتي تُعرف باسم Arcus senilis، شائع بين كبار السن، لكنه قد يكون مؤشراً على ارتفاع مستويات الكوليسترول، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

يعد التورم (الوذمة) علامة غير شائعة لكنها قد تكون خطيرة، إذ يحدث التورم عندما يكون القلب ضعيفًا جدًا بحيث لا يستطيع ضخ الدم بكفاءة، مما يؤدي إلى تراكم السوائل في الساقين والقدمين.

ومع ذلك، فإن 46% فقط من الأشخاص يدركون أن الوذمة قد تكون مرتبطة بأمراض القلب، مما يؤكد ضرورة نشر الوعي حول هذه الأعراض غير التقليدية، والتوجه إلى الطبيب عند ملاحظتها.

قد تكون الأعراض التحذيرية للنوبة القلبية غير متوقعة، لذلك من المهم مراقبة أي تغييرات جسدية مفاجئة، وخاصة تلك المرتبطة بالعيون أو التورم في الأطراف، لأنها قد تكون إشارات مبكرة على مشكلات قلبية خطيرة.