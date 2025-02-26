المنتخب الأسترالي يتأهل إلى نهائي كأس آسيا للشباب

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 03:54 مساءً - تأهل المنتخب الأسترالي إلى نهائي كأس آسيا للشباب بعد فوزه على نظيره الياباني، بنتيجة 2-0، في نصف نهائي البطولة.

وسجل موسى توريه (د49) وجايلان بيرمان (د67) هدفي المنتخب الأسترالي.

وسيواجه المنتخب الأسترالي في المباراة النهائية نظيره السعودي الذي كان قد تجاوز كوريا الجنوبية بركلات الترجيح.

وتقام المباراة النهائية يوم السبت 1 آذار/مارس المقبل على ستاد مركز باوان الرياضي.