رونالدو: لا أتفق مع كريستيانو رونالدو حول هذا الأمر!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 03:54 مساءً - علق المهاجم البرازيلي السابق، رونالدو (الظاهرة)، على تصريحات النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، حول أفضليته التاريخية.

وكان الدون البرتغالي قال في تصريحات صحفية أنه يعتبر نفسه الأفضل في التاريخ.

ورد البرازيلي في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “حسناً، لا أحب الخوض في هذه الأمور، لكن الناس لديهم الكثير من الاحترام”.

وأضاف: “أفضل أن يتحدث الناس بهذه الطريقة عن أدائي، عما كنت عليه، وليس أن أضطر للحديث عن نفسي”.

وعن كريستيانو رونالدو، قال: “إنه يملك تاريخاً رائعاً، لقد حقق أشياء رائعة وسجل أهدافاً بكل الطرق، بما في ذلك تغيير المراكز لأنه لعب كجناح وكمهاجم، وهذا ليس بالأمر السهل”.

وأتم: “إنه من بين الأفضل في التاريخ لكنني لا أعرف من هو الأفضل.. لا، لا أتفق معه، أحترم رأيه لكن بالنسبة لي هو من بين الأفضل، أود أن أقول إنه من بين أفضل 10 لاعبين بالتاريخ”.