عادة يومية تساعد على النوم بسرعة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 03:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

إذا كنت تواجه صعوبة في النوم بسرعة، فقد يكون الاستحمام في المساء في التوقيت المناسب هو الحل، وفقًا لما أوصى به خبير طب النوم الدكتور مايكل بروس.

أوضح بروس أن الاستحمام قبل النوم مباشرة يمكن أن يسهل عملية الاستغراق في النوم، مشيرًا إلى أن ذلك ليس فقط بسبب التعب الناتج عن يوم طويل، ولكن أيضًا بسبب تأثير الماء الدافئ على درجة حرارة الجسم، مما يساعد على الاسترخاء وتعزيز الشعور بالنعاس.

أظهرت الدراسات أن قضاء 10 دقائق في حمام دافئ أو أخذ دش دافئ خلال ساعتين قبل النوم يمكن أن يُحسن جودة النوم بشكل عام.

إلى جانب ذلك، ينصح الدكتور بروس بتجربة التأمل اليقظ، وإبطاء التنفس، بالإضافة إلى خفض درجة حرارة الغرفة، كوسائل فعالة لتحفيز النوم العميق.

وأوضح بروس أن درجة حرارة الغرفة تلعب دورًا أساسيًا في النوم، حيث تنخفض حرارة الجسم عند الاستغراق في النوم، ويلجأ معظم الناس إلى الفراش لخلق بيئة دافئة حول أجسامهم لتحقيق توازن حراري مثالي.

وأضاف أن ضبط درجة حرارة الغرفة لتكون باردة نسبيًا يمكن أن يساعد في تسريع عملية النوم، حيث يشجع ذلك الشخص على الالتفاف تحت الأغطية، مما يدفئ الجلد ويسرع الاسترخاء.

ولا يُشترط استخدام مكيف الهواء أو ضبط منظم الحرارة للاستفادة من هذه الفكرة، إذ يمكن ببساطة فتح الأبواب والنوافذ، تشغيل مروحة، أو استخدام ستائر داكنة لتقليل حرارة الغرفة، مما يسهم في تحسين بيئة النوم.

إذا كنت ترغب في النوم بشكل أسرع، جرّب الاستحمام بالماء الدافئ قبل النوم، اضبط حرارة الغرفة، ومارس التأمل اليقظ قد تكون هذه العادات مفتاحًا لنوم أفضل وأكثر راحة.