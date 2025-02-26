بتوجيهات حمدان بن محمد.. اعتماد الدوام المرن والعمل عن بُعد لموظفي حكومة دبي في رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 03:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي سياسة الدوام المرن والعمل عن بُعد لموظفي حكومة دبي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ (2025م).

يأتي هذا القرار في إطار إعلان القيادة الرشيدة تخصيص عام 2025 ليكون “عام المجتمع”، ويعكس حرص حكومة دبي على توفير أفضل بيئة عمل لموظفيها بما يتماشى مع تعزيز القيم المجتمعية في مختلف المناسبات.

تنص السياسة الجديدة على منح المرونة في تطبيق ساعات العمل المرنة والعمل عن بُعد خلال الشهر الفضيل. حيث يمكن للجهات الحكومية في دبي منح الموظفين ميزة الدوام المرن بواقع ثلاث ساعات يومياً، على أن يعمل الموظف خمس ساعات ونصف يومياً خلال أيام الأسبوع من الاثنين إلى الخميس، وثلاث ساعات يوم الجمعة.

كما يُسمح للموظفين بالعمل عن بُعد لمدة يومين أسبوعياً، شريطة مراجعة متطلبات وظروف العمل، ونوعية المهام الموكلة إليهم، والتنسيق مع المدير المباشر لضمان استمرارية سير العمل بطريقة سلسة، مع الحفاظ على الإنتاجية والمهام اليومية، بما يخدم المصلحة العامة.

تؤكد هذه المبادرة التزام دبي المستمر بتوفير بيئات عمل مثالية تضمن راحة الموظفين الحكوميين وتحفزهم على زيادة الإنتاجية، كما تشجع القطاع الخاص على تبني مزايا مماثلة خلال شهر رمضان وفقاً لاحتياجات كل مؤسسة بما يضمن استمرار سير العمل بشكل طبيعي.