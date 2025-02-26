تين هاج: لا يمكن تطبيق أسلوب أليكس فيرجسون مع الجيل الحالي!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 02:53 مساءً - أكد الهولندي، إريك تين هاج، المدرب السابق لفريق مانشستر يونايتد، أنه يشعر بالرضى عن مسيرته التدريبية، حتى الآن.

وقال تين هاج في حوار مع منصة “SEG Stories” عن مسيرته التدريبية: “يمكن القول إنني راض تماماً عنها، فزت بثلاثة ألقاب محلية وجائزة رينوس ميتشيلز (لأفضل مدرب في الدوري الهولندي) مع أياكس، إضافة إلى الكؤوس مع مانشستر يونايتد”.

وبالنظر إلى وجهته المقبلة، قال: “بالطبع هناك بعض الأمور التي حدثت، ولكني لن أفعل أي شيء من الآن وحتى 1 يوليو/ تموز المقبل، سوى الانتظار والدراسة والتحسن”.

وتطرق إلى فترته مع مانشستر يونايتد، قائلاً: “استمتعت بها كثيراً، سواء بكرة القدم الإنكليزية أو بالجماهير المرتبطة بالنادي، إنهم مخلصون للغاية، أنا ممتن لذلك”.

وأضاف: “قدمنا أيضاً لجماهير مانشستر يونايتد شيئاً ما، توجنا بلقبين بعد 6 سنوات بدون ألقاب، الجماهير كانت تقدرني ودائماً ما شعرت بذلك عندما كنت أسير في شوارع مانشستر”.

وتابع: “الجماهير كانت سعيدة للغاية بلقب كأس الاتحاد، العام الماضي، شعر المشجعون بالفخر بعد التغلب على أفضل فريق في العالم (مانشستر سيتي)، وكنت بدوري سعيداً للغاية بذلك”.

وعن عدم تقبل اللاعبين في الوقت الراهن للانتقادات، علق قائلاً: “هذا الجيل يجد صعوبة في التعامل مع الانتقادات، فالنقد يؤثر عليهم بشدة”.

وواصل: “الجيل الذي نشأت فيه كان أكثر تماسكاً، كان بإمكانك أن تكون أكثر صراحة، كان يتم التعامل معي بشكل أكثر مباشرة، وإذا فعلت ذلك مع مجموعتي الحالية من اللاعبين فسأحبطهم، وإذا فعلت ذلك مع الجيل الحالي، فسيجدون ذلك مسيئاً”.

واستكمل: “على المدربين إظهار المزيد من الحب للاعبين الحاليين، مع هذا الجيل عليك استخدام كلمات ونهج مختلف”.

وأكمل: “السير أليكس فيرجسون كان ينتمي للجيل السابق، ذلك الجيل الذي كان يمكنك التواصل مع بصورة مباشرة أكبر”.

وأتم: “لاعبو الجيل الحالي سيشعرون بالسخرية إذا تعاملت معهم بنفس الطريقة”.