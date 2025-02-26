تعرف على علامات اقتراب النوبة القلبية التي قد تنقذ حياتك!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 02:53 مساءً - متابعة- بتول ضوا

النوبة القلبية هي حالة طبية طارئة قد تكون قاتلة إذا لم يتم التعامل معها بسرعة. معرفة العلامات المبكرة التي تسبق النوبة القلبية يمكن أن تنقذ حياتك أو حياة شخص آخر. إليك أبرز العلامات التي تشير إلى اقتراب نوبة قلبية:

1. ألم أو ضغط في الصدر: يُعد ألم الصدر من أكثر الأعراض شيوعًا. قد تشعر بألم شديد أو ضغط في منتصف الصدر يستمر لعدة دقائق أو يختفي ويعود مرة أخرى.

2. ألم في مناطق أخرى من الجسم: قد ينتشر الألم إلى الذراعين (خاصة الذراع الأيسر)، الظهر، الرقبة، الفك، أو المعدة.

3. ضيق التنفس: قد تشعر بصعوبة في التنفس حتى دون بذل مجهود بدني. يمكن أن يحدث هذا قبل أو أثناء ألم الصدر.

4. التعرق البارد: التعرق المفاجئ دون سبب واضح، خاصة إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى مثل ألم الصدر، قد يكون علامة على نوبة قلبية.

5. الغثيان أو القيء: قد تشعر بالغثيان أو الرغبة في التقيؤ، خاصة إذا كان مصحوبًا بألم في الصدر أو ضيق في التنفس.

6. الدوخة أو الإغماء: الشعور بالدوار أو فقدان الوعي قد يكون علامة على انخفاض تدفق الدم إلى القلب.

7. التعب غير المبرر: الشعور بالتعب الشديد دون سبب واضح، خاصة إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى، قد يكون مؤشرًا على مشكلة في القلب.

8. اضطرابات النوم: الأرق أو الاستيقاظ بشكل متكرر أثناء الليل قد يكون مرتبطًا بمشاكل في القلب.

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، خاصة إذا كانت متكررة أو شديدة، يجب عليك التوجه فورًا إلى الطوارئ الطبية. الوقت هو العامل الحاسم في إنقاذ حياة الشخص المصاب بنوبة قلبية. الوقاية دائمًا خير من العلاج، لذا حافظ على نمط حياة صحي، وتجنب التدخين، ومارس الرياضة بانتظام، واتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا للحفاظ على صحة قلبك.