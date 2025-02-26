الكشف عن عقوبة آرني سلوت

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 02:53 مساءً - أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن إيقاف الهولندي، آرني سلوت، لمدة مباراتين بسبب أحداث ديربي “ميرسيسايد” أمام إيفرتون، والتي انتهت بنتيجة التعادل 2-2.

واعترف سلوت بتهمة “التصرف بطريقة غير لائقة واستخدام كلمات وسلوك مهين ومسيء أو كلاهما تجاه حكم المباراة والحكم المساعد”.

وذكر الاتحاد الإنكليزي أن سلوت تم تغريمه 70 ألف جنيه إسترليني (90 ألف دولار).

وبذلك يغيب سلوت عن مباراتي ليفربول أمام نيوكاسل، اليوم الأربعاء، وأمام ساوثهامبتون يوم 8 مارس/آذار المقبل في الدوري الإنكليزي.