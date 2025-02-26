المنتخب السعودي يتأهل إلى نهائي كأس آسيا للشباب

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 01:56 مساءً - تأهل المنتخب السعودي للشباب، إلى نهائي بطولة كأس آسيا تحت 20 عاماً، بعد فوزه على كوريا الجنوبية بركلات الترجيح (3-2)، اليوم الأربعاء، في الدور نصف النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، لتذهب المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت للأخضر الشاب.

وينتظر أن يواجه المنتخب السعودي الفائز من مواجهة أستراليا واليابان..