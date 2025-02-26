نور علي تشارك بسام كوسا في مسلسل “البطل” وتوجه له رسالة مؤثرة: “شرف كبير

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 01:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

شاركت الممثلة السورية نور علي متابعيها على إنستغرام صورة من كواليس مسلسل “البطل” الذي سيُعرض خلال الماراثون الدرامي الرمضاني لعام 2025. وظهرت في الصورة برفقة الفنان القدير بسام كوسا، الذي يلعب دور والدها في المسلسل. عبرت نور عن سعادتها بهذه التجربة ووصفتها بأنها “استثنائية”.

وكتبت نور في تعليقها على الصورة: “بابا الأستاذ يوسف الصالح، شرف كبير ل ألي أكون حد الأستاذ الكبير بسام كوسا”. وأضافت: “استثنائي بكل ما تعنيه الكلمة، ممنونة لهذه التجربة التي جمعتني معك، كتير من الحب لحضرتك”.

يُعتبر مسلسل “البطل” من أبرز الأعمال الدرامية المتوقعة في رمضان 2025، حيث يجمع بين نخبة من الممثلين الموهوبين، مما يزيد من توقعات الجمهور لهذا العمل. وتأتي مشاركة نور علي مع بسام كوسا كأحد أبرز نقاط الجذب في المسلسل، خاصة مع العلاقة الوثيقة التي تبدو بينهما في الكواليس.

يذكر أن نور علي قد برزت في السنوات الأخيرة بعدة أدوار لافتة في الدراما السورية والعربية، بينما يُعتبر بسام كوسا أحد أعمدة الفن العربي بمسيرة حافلة بالأعمال الناجحة.