أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 12:55 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة ريال سوسيداد، مساء اليوم، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وغاب عن القائمة كيليان مبابي بعد أن أجرى جراحة في أسنانه، أمس الثلاثاء، وأيضاً يغيب فيدي فالفيردي من أجل الراحة.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليز.

خط الدفاع: ديفيد ألابا، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، راوؤل أسينسيو.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، تشيما.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، رودريجو، إبراهيم دياز، جونزالو