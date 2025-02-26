أخطاء شائعة في شحن الهاتف تدمر بطاريتك دون أن تدري!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 12:55 مساءً -

متابعة- بتول ضوا

مع تزايد اعتمادنا على الهواتف الذكية في حياتنا اليومية، أصبحت بطارية الهاتف أحد أهم المكونات التي نحرص على الحفاظ عليها. ومع ذلك، قد نرتكب أخطاءً أثناء شحن الهاتف تؤدي إلى إتلاف البطارية وتقليل عمرها الافتراضي دون أن ننتبه. إليك بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها:

1. الشحن حتى 100% باستمرار: يعتقد الكثيرون أن شحن الهاتف حتى 100% هو الأفضل، لكن الحقيقة أن ذلك يزيد من ضغط البطارية ويقلل من عمرها. يُفضل الحفاظ على مستوى الشحن بين 20% و80%.

2. ترك الهاتف يشحن طوال الليل: ترك الهاتف متصلاً بالشاحن لفترات طويلة، خاصة أثناء النوم، يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية ويؤثر سلباً على أدائها.

3. استخدام الشاحن غير الأصلي: الشواحن غير الأصلية أو ذات الجودة المنخفضة قد لا توفر الجهد الكهربائي المناسب، مما قد يتسبب في تلف البطارية بمرور الوقت.

4. إهمال درجة حرارة الهاتف: الشحن في بيئات حارة أو استخدام الهاتف أثناء الشحن يزيد من حرارة البطارية، مما يؤثر على كفاءتها ويقلل من عمرها.

5. تفريغ البطارية بالكامل قبل الشحن: إعادة الشحن بعد وصول البطارية إلى 0% يضعفها بشكل كبير. يُفضل شحن الهاتف قبل أن يصل إلى مستوى منخفض جداً.

6. عدم إزالة الغطاء أثناء الشحن: بعض الأغطية السميكة تحبس الحرارة أثناء الشحن، مما يؤثر على البطارية. يُفضل إزالة الغلاف أو استخدام غطاء خفيف.

7. الشحن عبر الكمبيوتر: استخدام منفذ USB في الكمبيوتر لشحن الهاتف قد يكون أبطأ وأقل كفاءة، مما يطيل فترة الشحن ويزيد من حرارة البطارية.

لحماية بطارية هاتفك وإطالة عمرها، تجنب هذه الأخطاء الشائعة واتبع نصائح الشحن الصحيحة. بطارية الهاتف هي قلب الجهاز، والعناية بها ستوفر لك أداءً أفضل وتجنبك تكاليف استبدالها في المستقبل