ريال مدريد أمام ريال سوسيداد .. التشكيلة المتوقعة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 11:59 صباحاً - يلتقي ريال مدريد مع نظيره ريال سوسيداد، مساء اليوم، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ومن المتوقع أن يعود بيلينجهام إلى التشكيلة بعد غيابه عن المواجهة السابقة في الليجا أمام جيرونا بداعي الإيقاف.

وهناك شكوك حول مشاركة المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، في اللقاء، بعد أن أجرى جراحة في أسنانه، أمس الثلاثاء.

ووفقاً لصحيفة “آس” الإسبانية فإن التشكيلة المتوقعة للميرنجي على النحو التالي:

حارس المرمى: لونين.

خط الدفاع: فران جارسيا، روديجر، راؤول أسينسيو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: تشواميني، سيبايوس، بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس، إبراهيم دياز.