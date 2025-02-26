خطوات تنظيف حوض الغسالة والتخلص من الرائحة العفنة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 11:59 صباحاً - “`html

كيفية الحفاظ على نظافة حوض الغسالة

تتعرض الغسالة للاستخدام المستمر، مما يجعل من المهم الحفاظ على نظافتها لضمان عملها بكفاءة والتخلص من أي روائح عفنة قد تتكون مع مرور الوقت. اتبع هذه الخطوات لتنظيف حوض الغسالة بشكل فعّال.

الخطوة الأولى: تحضير المواد اللازمة

قبل البدء في عملية التنظيف، تأكد من توفر المواد التالية:

ماء ساخن

خل أبيض

بيكربونات الصوديوم

فرشاة ناعمة أو إسفنجة

قطعة قماش نظيفة وجافة

الخطوة الثانية: تنظيف الحوض باستخدام الخل وبيكربونات الصوديوم

ابدأ بتشغيل دورة غسيل بالماء الساخن مع إضافة كوبين من الخل الأبيض. سيساعد الخل في التخلص من التراكمات المعدنية والروائح الكريهة. بعد ذلك، أضف نصف كوب من بيكربونات الصوديوم إلى الماء ودع الغسالة تكمل دورتها. ستساعد البيكربونات في تقشير أي بقايا وتنظيف الأوساخ.

الخطوة الثالثة: تنظيف أجزاء الغسالة الداخلية

بعد إتمام دورة التنظيف، استخدم فرشاة ناعمة أو إسفنجة لغسل الأجزاء الداخلية للغسالة، مثل الجوانب والمطاط المحيط بباب الغسالة. قم بفرك هذه الأجزاء جيداً لإزالة أي بقايا عالقة.

التخلص من الرائحة العفنة

تظهر الروائح العفنة عادة بسبب الرطوبة والبقايا المتراكمة في الغسالة. إليك بعض النصائح للتخلص منها ومنعها في المستقبل:

اترك باب الغسالة مفتوحاً بعد كل استخدام لضمان التهوية الجيدة وتجفيف الحوض.

قم بإجراء دورة تنظيف بالخليط السابق مرة واحدة في الشهر.

احرص على تجفيف الأجزاء المطاطية بعد كل استخدام بقطعة قماش جافة.

الختام

إن المحافظة على نظافة الغسالة ليس بالأمر الصعب، لكنه ضروري لضمان عملها بكفاءة وقضاء على أي روائح قد تزعجك. باستخدام الخل وبيكربونات الصوديوم، يمكنك الحصول على غسالة نظيفة وخالية من الروائح العفنة طوال الوقت.

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