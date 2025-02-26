للمرأة الحساسة.. كيف تتخطين الانتقاد الجارح من أصدقائك

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 11:59 صباحاً - فهم مشاعرك الحقيقية

من المهم أن تتعرفي على مشاعرك الحقيقية عند مواجهة الانتقاد. هل تشعرين بالحزن، الغضب، أو ربما الإحباط؟ التأمل في هذه المشاعر ومواجهتها يعتبر خطوة أولى نحو التعافي من أثر الانتقاد الجارح. قومي بتدوين هذه المشاعر أو التحدث عنها مع شخص يقدرك ويفهمك.

نصائح للتعامل مع الانتقاد الجارح

تقبلي الانتقاد البناء: اعملي على التمييز بين الانتقاد البناء والجارح. الانتقاد البناء غالباً ما يقدم لك نصائح مفيدة للنمو الشخصي أو المهني، بينما يكون الجارح موجهًا لك بشكل شخصي.

اعملي على التمييز بين الانتقاد البناء والجارح. الانتقاد البناء غالباً ما يقدم لك نصائح مفيدة للنمو الشخصي أو المهني، بينما يكون الجارح موجهًا لك بشكل شخصي. ابق هادئة: قد يكون من الصعب عدم الرد بغضب، لكن الاحتفاظ بهدوئك يمكن أن يساعدك في معالجة الأمور بعقلانية.

قد يكون من الصعب عدم الرد بغضب، لكن الاحتفاظ بهدوئك يمكن أن يساعدك في معالجة الأمور بعقلانية. مارسي التأمل والاسترخاء: التأمل يمكن أن يساعدك في تنظيم أفكارك ومشاعرك. جربي تقنيات التنفس العميق والاسترخاء لتقبل الأمور بشكل أفضل.

التأمل يمكن أن يساعدك في تنظيم أفكارك ومشاعرك. جربي تقنيات التنفس العميق والاسترخاء لتقبل الأمور بشكل أفضل. اعرفي قيمتك الحقيقية: لا تدعي الانتقادات تحدد من أنتِ. تذكري نقاط قوتك وإنجازاتك وافخري بنفسك.

لا تدعي الانتقادات تحدد من أنتِ. تذكري نقاط قوتك وإنجازاتك وافخري بنفسك. تحدثي إلى شخص موثوق: لا تترددي في مشاركة مشاعرك مع صديقة مقربة أو أحد أفراد الأسرة. الدعم الاجتماعي يمكن أن يكون مصدرًا هامًا للقوة.

التطوير الشخصي والثقة بالنفس

إذا كنت تتطلعين لتنمية ثقتك بنفسك، فابحثي عن أنشطة تزيد من إحساسك بالإنجاز. قد يكون ذلك عبر تعلم مهارة جديدة، الالتحاق بدورات تطوير ذاتي، أو قراءة كتب ملهمة. استثثمارك في ذاتك ينعكس إيجابًا على قدرتك في مواجهة الانتقادات السلبية.

متى يجب أن تكوني حازمة؟

في بعض الأحيان، قد يتعين عليكِ أن تكوني حازمة وتواجهي الانتقاد عندما يكون غير مبرر أو جارح بشكل متعمد. اعرفي متى ترسمين الحدود وتدافعين عن نفسك، بأسلوب راقٍ ومحترم.

باتباع هذه الاستراتيجيات، يمكنك تحسين قدرتك على التعامل مع الانتقادات الجارحة وتجاوزها بسلام وثقة. تذكري دائمًا أن الحياة مليئة بالتحديات، وأن قدرتك على التعامل معها هي التي تحدد مدى نجاحك وسعادتك.