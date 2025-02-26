نشكركم على متابعتكم خبر مشروبات تشعرك بالدفء في الطقس البارد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 11:02 صباحاً - عندما تنخفض درجات الحرارة ويحل الطقس البارد، يصبح الحصول على مشروبات دافئة أحد أفضل الطرق للاحتفاظ بالدفء والراحة، فالمشروبات الدافئة لا تمنحك فقط إحساسًا بالراحة الجسدية، بل تضفي أيضًا أجواء من الاسترخاء والسكينة.

وسواء كنت تفضل الشاي، أو القهوة، أو حتى المشروبات المغذية كالسحلب أو الزنجبيل، فهناك الكثير من الخيارات التي يمكن أن تشعرك بالدفء وتمنحك طاقة طوال اليوم، وفي هذا السياق، سنستعرض مجموعة من المشروبات التي ستجعلك تستمتع بالطقس البارد وتحتفظ بدفء جسمك وروحك.

مشروبات ستساعدك على مقاومة الطقس البارد

في الطقس البارد، لا شيء أفضل من تناول مشروبات دافئة تشعرك بالراحة والدفء، وإليك بعض المشروبات التي ستساعدك على مقاومة البرد:

الشاي الأخضر أو الأسود

الشاي سواء كان أخضر أو أسود يعد من المشروبات المثالية في الطقس البارد. يمكن إضافة العسل أو الليمون لتعزيز النكهة والتمتع بفوائد صحية إضافية.

القهوة بأنواعها

القهوة من المشروبات الدافئة التي لا غنى عنها في الشتاء. يمكنك الاستمتاع بأنواع مختلفة مثل القهوة التركية، الإسبريسو، أو اللاتيه، أو حتى قهوة الماكياتو لتمنحك دفءً وحيوية.

الشوكولاتة الساخنة

تعد الشوكولاتة الساخنة من المشروبات المحبوبة في الشتاء، ويمكن تحضيرها بسهولة باستخدام الحليب والشوكولاتة المذابة. إضافة قليل من الكريمة المخفوقة أو رشّة من القرفة يعطيها نكهة مميزة.

الزنجبيل والعسل

مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل يساعد على الشعور بالدفء ويعزز من المناعة. يمكنك إضافة القليل من الليمون أيضًا لزيادة الفائدة والطعم الرائع.

حليب بالكركم (الذهب الدافئ)

الكركم معروف بفوائده الصحية العديدة، وهو رائع في المشروبات الدافئة. مزيج من الحليب والكركم مع العسل والبهارات مثل القرفة والزنجبيل يعد مشروبًا شتويًا مميزًا.

الشاي بالنعناع

يعتبر الشاي بالنعناع من الخيارات المثالية لإضفاء إحساس بالانتعاش والراحة في نفس الوقت. يمكن إضافة عسل أو سكر حسب الرغبة، كما أن النعناع يعمل على تهدئة الأعصاب وتسهيل عملية الهضم.

الشاي الهندي (شاي ماسالا)

مزيج من الشاي الأسود مع مجموعة من التوابل مثل القرفة، الهيل، الزنجبيل، القرنفل، والفلفل الأسود يعطي طعماً مميزًا ويمنحك دفءً رائعًا في الطقس البارد.

القهوة بالتوابل (موكا بالقرفة)

مزيج من القهوة والشوكولاتة المذابة مع رشة من القرفة أو جوز الطيب يعطي مشروبًا دافئًا ولذيذًا يناسب أجواء الشتاء.

السحلب

السحلب هو مشروب تقليدي دافئ يجهز باستخدام مسحوق السحلب مع الحليب والسكر. يمكن تزيينه بالقرفة أو المكسرات لإضافة نكهة غنية.

التفاح الساخن بالقرفة

يمكن تحضير مشروب التفاح الدافئ مع القرفة للحصول على طعم حلو ومريح. هذا المشروب يعزز من الشعور بالدفء ويعطيك طاقة طوال اليوم.

الحساء الدافئ

على الرغم من أنه ليس مشروبًا تقليديًا، فإن تناول حساء دافئ في الطقس البارد، سواء كان حساء الدجاج أو الخضروات، يساعد على الشعور بالدفء ويعزز من إحساسك بالراحة.

وفي النهاية، يمكنك دائمًا تعديل المشروبات حسب ذوقك الخاص، مثل إضافة الحليب النباتي أو تعديل نوع الحلاوة (سكر أو عسل) بما يتناسب مع ذوقك.