الدوري التونسي (22): الترجي يلاقي النجم الساحلي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 11:02 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم وغداً مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري التونسي بكرة القدم، فيلعب اليوم، الأربعاء، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الترجي مع النجم الساحلي، والبنزرتي مع الترجي الجرجيسي، ونجم المتلوي مع مستقبل قابس، ومستقبل سليمان مع شبيبة العمران.

وتستكمل مباريات هذه الجولة غداً، الحكيس، حيث يلعب الساعة 16:00 أيضاً الاتحاد المنستيري مع الإفريقي، والأولمبي الباجي مع الصفاقسي، والملعب التونسي مع اتحاد بن قردان، واتحاد تطاوين مع قوافل قفصة.

ويتصدر الترجي ترتيب فرق الدوري التونسي بـ 45 نقطة، يليه النجم الساحلي بـ 45 نقطة أيضاً، ولكل من الاتحاد المنستيري والإفريقي 43 نقطة، والترجي الجرجيسي 41 نقطة.