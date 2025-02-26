اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الدوري المصري (16): الإسماعيلي يستضيف فاركو

0 نشر
0 تبليغ

الدوري المصري (16): الإسماعيلي يستضيف فاركو

نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المصري (16): الإسماعيلي يستضيف فاركو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 11:02 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم، الأربعاء، منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المنصري بكرة القدم بثلاث مباريات، حيث يلعب حرس الحدود مع الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ومودرنسبورت مع الجونة بنفس التوقيت، والإسماعيلي مع فاركو الساعة 20:00.

ويتصدر بيراميدز ترتيب فرق الدوري المصري بـ 36 نقطة، يليه الأهلي بـ 33 نقطة، الزمالك بـ 28 نقطة، البنك الأهلي بـ 25 نقطة، والمصري البورسعيدي بـ 24 نقطة.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا