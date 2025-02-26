الدوري المصري (16): الإسماعيلي يستضيف فاركو

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 11:02 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم، الأربعاء، منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المنصري بكرة القدم بثلاث مباريات، حيث يلعب حرس الحدود مع الأهلي الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ومودرنسبورت مع الجونة بنفس التوقيت، والإسماعيلي مع فاركو الساعة 20:00.

ويتصدر بيراميدز ترتيب فرق الدوري المصري بـ 36 نقطة، يليه الأهلي بـ 33 نقطة، الزمالك بـ 28 نقطة، البنك الأهلي بـ 25 نقطة، والمصري البورسعيدي بـ 24 نقطة.