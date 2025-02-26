وصفة صحية لتحضير الشيبس بنكهتك المفضلة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 11:02 صباحاً - طريقة سهلة وصحية لتحضير الشيبس في المنزل

نحن جميعًا نعشق وجبة الشيبس المقرمشة، ولكن غالبًا ما تكون النسخ الجاهزة مليئة بمكونات غير صحية. إليك وصفة تمكنك من إعداد شيبس صحي في المنزل وبنكهتك المفضلة دون القلق بشأن السعرات الحرارية الزائدة أو الإضافات الصناعية.

المكونات اللازمة

بطاطس أو بطاطا حلوة، حسب الرغبة

زيت زيتون أو زيت جوز الهند

ملح حسب الذوق

التوابل المفضلة مثل الفلفل الأسود، البابريكا، الثوم البودرة، أو الأعشاب المجففة

خطوات التحضير

التجهيز: قم بغسل وتقشير البطاطس ثم قطعها إلى شرائح رقيقة ومتساوية باستخدام سكين حاد أو أداة تقطيع خاصة. التتبيل: في وعاء كبير، قم بخلط الشرائح مع القليل من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، ورش كمية من الملح والتوابل المفضلة لديك. تأكد من تغطية جميع الشرائح بالتتبيلة. الخبز: سخن الفرن إلى درجة حرارة 200 درجة مئوية (400 درجة فهرنهايت). انثر شرائح البطاطس على ورقة خبز مبطنة بورق زبدة بحيث لا تتداخل مع بعضها. الطهي: ضع الصينية في الفرن واتركها لمدة 15-20 دقيقة، أو حتى تصبح الشرائح ذهبية اللون ومقرمشة. تذكر أن تقلبها مرة واحدة في منتصف وقت الخبز لضمان الطهي المتساوي. التقديم: بعد إخراجها من الفرن، اتركها لتبرد قليلاً ثم قدمها كمقبلات صحية مع وجبتك المفضلة أو كوجبة خفيفة لذيذة بمفردها.

بإمكانك تخصيص نكهة الشيبس الصحية بإضافة المزيد من التوابل أو الجبن المبشور أو الأعشاب الطازجة. استمتع بإبداعك وقدم لعائلتك وأصدقائك وجبة خفيفة صحية ولذيذة في الوقت ذاته.