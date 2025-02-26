الدولار الأمريكي يتراجع إلى أدنى مستوى في 11 أسبوعًا بعد انخفاض عوائد السندات

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 11:02 صباحاً - تراجع الدولار الأمريكي اليوم ليقترب من أدنى مستوى له في 11 أسبوعًا مقابل العملات الرئيسية، عقب انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل نتيجة سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة.

انخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية – بنسبة 0.1% ليصل إلى 106.17 في التعاملات الآسيوية. كما هبط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى 4.086%.

وافتتح الدولار التعاملات بانخفاض بنسبة 0.1% عند 148.865 ين، وبلغت العملة الأمريكية أدنى مستوياتها في وقت لاحق من الجلسة عند 1.4318 دولار كندي قبل أن تخسر 0.1% ليصل إلى 1.4302 دولار كندي، فيما استقر الدولار أمام البيزو المكسيكي عند 20.46.

من ناحية أخرى، ارتفع اليورو بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.0520 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.2669 دولار، وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% ليبلغ 0.6339 دولار.