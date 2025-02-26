قصة مأساوية: شابة أميركية تلقى طفلها من نافذة فندق في باريس

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 09:59 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

في حادثة صادمة هزت العاصمة الفرنسية باريس، قامت شابة أميركية تبلغ من العمر 18 عامًا بإلقاء طفلها حديث الولادة من نافذة فندق حيث كانت تقيم. الحادثة التي وقعت صباح الاثنين في الدائرة العشرين من باريس، أثارت موجة من الصدمة والحزن بين السكان المحليين والسياح على حد سواء.

ووفقًا للتقارير الصحفية المحلية، كانت الشابة في رحلة سياحية إلى فرنسا كجزء من مجموعة شبابية عندما فاجأها المخاض. قامت بولادة الطفل داخل غرفة الفندق، ثم قامت بلفه بشرشف السرير وألقت به من النافذة. وعلى الرغم من تلقي الطفل رعاية طبية طارئة، إلا أنه لم ينج من الحادث.

الشرطة الفرنسية ألقت القبض على الشابة، التي تم نقلها أيضًا إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية بعد الولادة. وتم تكليف لواء حماية الطفل في باريس بالتحقيق في القضية، والتي يتم النظر إليها كجريمة قتل محتملة.

ويحقق المسؤولون في إمكانية أن تكون الحادثة مثالًا على “إنكار الحمل”، حيث تكون المرأة غير مدركة لحملها أو غير قادرة على قبوله. هذه الحالة النفسية المعقدة قد تفسر، ولو جزئيًا، الدوافع وراء الفعل المأساوي الذي قامت به الشابة.

القضية أثارت أيضًا نقاشات حول أهمية الدعم النفسي والاجتماعي للشباب، خاصة في المواقف الصعبة وغير المتوقعة. كما تسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة الوعي حول قضايا الصحة النفسية والجنسية بين الشباب، سواء في الولايات المتحدة أو في الخارج.

في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات، تبقى هذه الحادثة تذكيرًا صارخًا بالظروف الإنسانية المعقدة التي يمكن أن تؤدي إلى قرارات مأساوية، وتدعو إلى تعاطف أعمق وفهم أفضل للصعوبات التي قد يواجهها الأفراد في لحظات الضعف الشديد.