كأس تركيا: طرابزون سبور يستقبل تشايكور

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 09:59 صباحاً - تجري اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في كأس تركيا بكرة القدم حيث يلتقي الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة طرابزون سبور مع تشايكور ريزا سبور، وأنقرة غوجو مع ألانيا سبور، وفاتح قرا جمرك مع إسكندرون.

ترتيب المجموعة الأولى

1- طرابزون سبور: 4 نقاط

2- ألانيا سبور: 3 نقاط

3- تشايكور ريزا سبور: 3 نقاط

4- فاتح قرا جمرك: 3 نقاط

5- إسكندرون: نقطتان

6- أنقرة غوجو: نقطة واحدة

وتجري مباراة واحدة من المجموعة الثالثة يلتقي فيها وروم بيليسبوور مع بولو سبور..

ترتيب المجموعة الثالثة

1- قونيا سبور: 6 نقاط

2- إسطنبول باشاك شهير: 4 نقاط

3- غلطة سراي: 4 نقاط

4- أيوبسبور: 3 نقاط

5- كوروم بيليسبوور: دون نقاط

6- بولو سبور: دون نقاط

أمس، انتهت منافسات المجموعة الرابعة، وتأهل عنها إلى ربع نهائي المسابقة فريقا بشكتاش وبودريم سبور..