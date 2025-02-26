نشكركم على متابعتكم خبر كأس تركيا: طرابزون سبور يستقبل تشايكور على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 09:59 صباحاً - تجري اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في كأس تركيا بكرة القدم حيث يلتقي الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة طرابزون سبور مع تشايكور ريزا سبور، وأنقرة غوجو مع ألانيا سبور، وفاتح قرا جمرك مع إسكندرون.
ترتيب المجموعة الأولى
1- طرابزون سبور: 4 نقاط
2- ألانيا سبور: 3 نقاط
3- تشايكور ريزا سبور: 3 نقاط
4- فاتح قرا جمرك: 3 نقاط
5- إسكندرون: نقطتان
6- أنقرة غوجو: نقطة واحدة
وتجري مباراة واحدة من المجموعة الثالثة يلتقي فيها وروم بيليسبوور مع بولو سبور..
ترتيب المجموعة الثالثة
1- قونيا سبور: 6 نقاط
2- إسطنبول باشاك شهير: 4 نقاط
3- غلطة سراي: 4 نقاط
4- أيوبسبور: 3 نقاط
5- كوروم بيليسبوور: دون نقاط
6- بولو سبور: دون نقاط
أمس، انتهت منافسات المجموعة الرابعة، وتأهل عنها إلى ربع نهائي المسابقة فريقا بشكتاش وبودريم سبور..