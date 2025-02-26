جوجل تتجه نحو التخلص من رموز التحقق عبر الرسائل القصيرة في جيميل: ما الذي يجب أن تعرفه؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 09:59 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

كشفت شركة جوجل النقاب عن خططها للتخلص التدريجي من استخدام رموز التحقق عبر الرسائل القصيرة (SMS) في خدمة البريد الإلكتروني جيميل. هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود الشركة لتعزيز أمان حسابات المستخدمين وتقليل الاعتماد على الطرق التقليدية للتحقق من الهوية.

وفقًا للإعلان، ستقوم جوجل بالاعتماد على طرق أكثر أمانًا وفعالية للتحقق من هوية المستخدمين، مثل استخدام تطبيق جوجل أوثنتيكيتور (Google Authenticator) أو مفاتيح الأمان الفعلية. هذه الطرق تعتبر أقل عرضة للاختراق مقارنة برسائل SMS، التي يمكن اعتراضها أو اختراقها من قبل الجهات الخبيثة.

من المتوقع أن تبدأ جوجل في تطبيق هذه التغييرات بشكل تدريجي، مع توفير بدائل أكثر أمانًا للمستخدمين. الشركة تؤكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها الدائم لتوفير تجربة أكثر أمانًا وسلاسة لمستخدمي خدماتها