كأس إسبانيا: ريال مدريد في ضيافة سوسيداد

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 08:49 صباحاً - ينزل فريق ريال مدريد في ضيافة ريال سوسيداد، اليوم الأربعاء، الساعة 23:30 بتوقيت مكة المكرمة، في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا بكرة القدم.

وتأهل ريال مدريد إلى هذا الدور على حساب أوساسونا 2-0، فيما تأهل ريال مدريد على حساب فريق ليجانيس 3-2.

أمس، وفي الدور ذاته، تعادل برشلونة وأتلتيكو مدريد 4-4 بعد مباراة مجنونة تناوب فيها الفريقان على السيطرة والتسجيل.