زلزال عنيف يضرب قبالة جزيرة سولاويزي الإندونيسية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 07:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم“الأربعاء”، قبالة جزيرة سولاويزي الإندونيسية، من دون أن ترد تقارير عن إصابات أو أضرار.

وبحسب “وام”، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إنّ الزلزال وقع على عُمق 10 كيلومترات قبالة سواحل مقاطعة شمال سولاويزي.

من جهتها، أعلنت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية، أنّ قوة الزلزال بلغت 6 درجات ، مشيرة إلى أنّ لا خطر لحدوث تسونامي.