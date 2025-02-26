جنوب المحيط الهادئ يشهد تشكّل ثلاثة أعاصير مدارية متزامنة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 07:52 صباحاً - تشهد منطقة جنوب المحيط الهادئ في الوقت الحالي تكوّن ثلاثة أعاصير مدارية متزامنة، وهي الأعاصير راي وسيرو وألفريد، وذلك في ذروة موسم الأعاصير الذي يمتد من نوفمبر إلى أبريل.

وأوضح بريان تانج، أستاذ علوم الغلاف الجوي في جامعة ألباني، أنه ليس بالأمر غير المعتاد أن تتشكل ثلاثة أعاصير في وقت واحد خلال شهر سبتمبر في شمال المحيط الأطلسي، لكن في جنوب المحيط الهادئ، يُعتبر وجود ثلاثة أعاصير مدارية في آن واحد فترة نشطة جداً، رغم أنها ليست سابقة غير مألوفة.

وأشار تانج إلى أن آخر مرة شهد فيها جنوب المحيط الهادئ ثلاثة أعاصير في نفس الوقت كانت في يناير 2021، عندما تشكلت الأعاصير لوكاس وآنا وبينا، مع العلم أن تصنيف “بينا” ضمن الفئة الأولى لم يتم تأكيده رسميًا.