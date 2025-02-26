بمشاركة 100 متحدث.. انطلاق فعاليات إنفستوبيا 2025 في أبوظبي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 07:52 صباحاً - انطلقت اليوم في أبوظبي فعاليات النسخة الرابعة من “إنفستوبيا 2025″، تحت شعار “تسخير قوة الاستثمارات الضخمة”، والتي تستمر لمدة يومين.

ويشارك في هذا الحدث أكثر من 100 متحدث من كبار القادة الحكوميين والوزراء، إلى جانب المستثمرين، رجال الأعمال، صناع القرار، خبراء الاقتصاد، وأصحاب الثروات وصناديق الاستثمار الجريء، من حوالي 20 دولة.

كما يشهد الحدث حضور أكثر من 2000 مشارك، بالإضافة إلى ممثلين من مؤسسات ومنظمات مالية واقتصادية دولية.

وتتضمن النسخة الحالية منتديات أعمال عالمية مثل “منتدى الأعمال العربي وآسيا الوسطى وأذربيجان”، و”قمة الأعمال العربية الصينية”، ومنتدى “100 شركة من المستقبل” التي تركز على ريادة الأعمال في الدولة.

كما ستشهد النسخة الرابعة لـ “إنفستوبيا” تنظيم أكثر من 51 جلسة حوارية، بالإضافة إلى عقد سلسلة من منتديات الأعمال العالمية والطاولات المستديرة لأول مرة، والتي ستجمع المستثمرين ورجال الأعمال على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي. بالإضافة إلى العديد من الجلسات المتخصصة التي ستتناول مستقبل ريادة الأعمال وتمكين المشاريع الناشئة.