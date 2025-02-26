تحضير الكعك المنزلي: أسرار نجاح كعكة الشوكولاتة الكلاسيكية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 05:53 صباحاً - أهم الخطوات لنجاح كعكة الشوكولاتة الكلاسيكية

تعتبر كعكة الشوكولاتة الكلاسيكية من أكثر أنواع الكعك المحبوبة لجميع الأعمار. ولتحضير هذه الكعكة بشكل مثالي، هناك عدة خطوات ونصائح يجب مراعاتها للحصول على أفضل نتيجة ممكنة.

المكونات الأساسية

لتحضير كعكة الشوكولاتة الكلاسيكية، تحتاجين إلى المكونات التالية:

كوب ونصف من الدقيق

كوب من السكر

¾ كوب من الكاكاو غير المحلى

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا

ربع ملعقة صغيرة من الملح

2 بيضة

¾ كوب من الحليب

ربع كوب من الزبدة الذائبة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

¾ كوب من الماء المغلي

طريقة التحضير

سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، وقومي بدهن قالب الكعك بالزبدة ورشيه بالقليل من الدقيق لتفادي التصاق الكعكة. في وعاء كبير، امزجي الدقيق مع السكر والكاكاو والبيكنج باودر والبيكنج صودا والملح. اضيفي البيض، الحليب، الزبدة الذائبة، والفانيليا إلى المكونات الجافة، واخلطي جيداً حتى تمتزج جميع المكونات. أخيراً، اضيفي الماء المغلي إلى الخليط واستمري بالخلط لمدة دقيقة حتى يتجانس الخليط تماماً. اسكبي الخليط في القالب المجهز وأدخلية إلى الفرن واخبزيه لمدة 30-35 دقيقة أو حتى يخرج السكين نظيفا عند غرسه في منتصف الكعكة.

نصائح لضمان نجاح الكعكة

تأكدي من أن جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة للحصول على خليط متجانس.

لا تفرطي في خلط المكونات لكي لا تصبح الكعكة ثقيلة.

اتركي الكعكة لتبرد قليلاً قبل إخراجها من القالب لتجنب تكسيرها.

باتباعك لهذه النصائح والخطوات، ستحصلين على كعكة شوكولاتة كلاسيكية لذيذة تستمتع بها مع العائلة والأصدقاء. استمتعي بلحظاتك الحلوة!