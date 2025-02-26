أطباق صحية: وصفات نباتية مغذية تناسب جميع أفراد العائلة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 05:53 صباحاً - فوائد الأطعمة النباتية لصحة العائلة

تعتبر الأطباق النباتية من أفضل الخيارات الصحية التي يمكن لأي عائلة تبنيها، حيث تتميز بتنوعها واحتوائها على مجموعة غنية من العناصر الغذائية التي تلبي احتياجات جميع أفراد العائلة بمختلف أعمارهم. وإلى جانب ذلك، فإنّ الأطباق النباتية تتميز بانخفاض سعراتها الحرارية وغناها بالألياف والفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على صحة الجسم.

لماذا ننصح بالأطباق النباتية للعائلات؟

الأطعمة النباتية تقدم العديد من المزايا الصحية، منها:

غنية بالألياف التي تحسن الهضم وتخفض مستويات الكوليسترول.

مليئة بالفيتامينات والمعادن التي تدعم جهاز المناعة وتنشط الجسم.

تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري.

تناسب جميع أفراد العائلة من الأطفال إلى كبار السن.

وصفة سلطة الكينوا والخضروات

تعتبر سلطة الكينوا والخضروات واحدة من الأطباق النباتية الصحية والمغذية التي يمكن تحضيرها بسهولة وتقديمها كوجبة خفيفة أو غداء متكامل. وإليكم المكونات وطريقة التحضير:

المكونات:

1 كوب كينوا مطبوخة

½ كوب طماطم كرزية مقطعة إلى أنصاف

½ كوب خيار مقطع إلى مكعبات صغيرة

¼ كوب بصل أحمر مفروم ناعم

¼ كوب بقدونس مفروم طازج

¼ كوب حمص مسلوق

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز

ملح وفلفل حسب الرغبة

عصير ليمونة واحدة

طريقة التحضير:

نقوم بخلط الكينوا المطبوخة مع الطماطم، الخيار، البصل، البقدونس، والحمص في وعاء كبير. ننثر زيت الزيتون وعصير الليمون فوق المكونات ونخلطها جيداً. نضيف الملح والفلفل حسب الذوق، ونقدم السلطة باردة.

اختلافات يمكن تجربتها

يمكنكم إضافة مكونات إضافية مثل الأفوكادو، أو الجزر المبشور، أو إضافة بعض المكسرات لزيادة القيمة الغذائية والنكهة. بإمكان هذه السلطة أن تصبح وجبة لذيذة ومغذية لجميع أفراد الأسرة.