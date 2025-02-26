حلويات شرقية: كيفية تحضير البقلاوة بطرق سهلة ولذيذة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 04:52 صباحاً - فوائد تحضير البقلاوة في المنزل

تحضير البقلاوة في المنزل له فوائد عديدة. إلى جانب التحكم في نوعية المكونات المستخدمة، يمكنك أيضًا ضمان نضارة الحلوى. بالإضافة إلى ذلك، فإن عملية التحضير يمكن أن تكون نشاطًا ممتعًا ومكافئًا يتيح لك التعرف على تراثك الثقافي من خلال الطهي.

مكونات البقلاوة

لتحضير البقلاوة، ستحتاج إلى المكونات التالية:

500 غرام من عجينة الفيلو

300 غرام من الجوز المفروم

100 غرام من الفستق الحلبي المطحون

200 غرام من الزبدة المذابة

1 ملعقة صغيرة من القرفة

350 غرام من السكر

250 مل من الماء

1 ملعقة صغيرة من ماء الزهر أو ماء الورد

عصير نصف ليمونة

خطوات تحضير البقلاوة

اتبعي الخطوات التالية لتحضير البقلاوة بشكل ناجح:

سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية. اخلطي الجوز المفروم مع القرفة والفستق الحلبي وضعيهم جانباً. ادهني صينية الخبز بالزبدة المذابة. ضعي ورقة عجينة الفيلو في قاع الصينية وادهنيها بالزبدة. كرري هذه الخطوة لعدة طبقات (حوالي 5 طبقات). ضعي طبقة من خليط الجوز المفروم بالتساوي فوق العجين. كرري وضع الطبقات بالتبادل بين العجين وخليط الجوز حتى تنتهي المكونات. قطعي البقلاوة على شكل مربعات أو مثلثات حسب الرغبة قبل إدخالها إلى الفرن. اخبزي البقلاوة في الفرن لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.

كيفية تحضير القطر

لإضافة لمسة نهائية حلوة، حضري القطر كما يلي:

ضعي الماء والسكر في قدر على نار متوسطة وقلبي حتى يذوب السكر تماماً. عند غليان الخليط، أضيفي عصير الليمون وماء الزهر أو ماء الورد. دعي الخليط يغلي لمدة 10 دقائق ثم ارفعيه عن النار.

التقديم

صبي القطر فوق البقلاوة الساخنة واتركيها تبرد قليلاً قبل تقديمها. سوف تستمتعين بطعم شهي ونكهة فريدة من نوعها.

بتحضير البقلاوة باتباع هذه الخطوات السهلة، يمكنك الاستمتاع بحلوى لذيذة ومقرمشة مع العائلة والأصدقاء في مناسبات مختلفة.