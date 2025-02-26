هل يزيد البيض كوليسترول الدم؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 01:52 صباحاً - “`html

فهم تأثير البيض على مستويات الكوليسترول

يعتبر البيض من الأطعمة الأساسية في غذائنا اليومي، ويُعتقد أنه ذو قيمة غذائية عالية. ومع ذلك، لطالما دار الجدل حول تأثيره على مستويات الكوليسترول في الدم. يحاول هذا المقال توضيح هذا الجدل والوصول إلى فهم أعمق لتأثير البيض الصحي.

ما هو الكوليسترول؟

الكوليسترول مادة شمعية توجد في الدم. يحتاج جسمك إلى الكوليسترول لبناء الخلايا الصحية، لكن يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوياته إلى مشكلات صحية، مثل أمراض القلب. يتم تقسيم الكوليسترول في جسم الإنسان إلى نوعين رئيسيين:

كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) : يُعرف بـ “الكوليسترول السيئ”. يمكن أن يؤدي تراكمه إلى تضييق الشرايين.

: يُعرف بـ “الكوليسترول السيئ”. يمكن أن يؤدي تراكمه إلى تضييق الشرايين. كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL): يُعرف بـ “الكوليسترول الجيد”. يساعد في نقل الكوليسترول السيئ من الشرايين إلى الكبد.

البيض ومحتوى الكوليسترول

يحتوي البيض على نسبة عالية من الكوليسترول مقارنةً بأطعمة أخرى. تحتوي كل بيضة على حوالي 186 ملليغرام من الكوليسترول، يتمركز جميعه تقريباً في الصفار. لكن هل يؤثر هذا الكوليسترول على صحتك بشكل مباشر؟

الدراسات العلمية والرأي الطبي

أشارت الأبحاث الحديثة إلى أن استهلاك البيض لا يرتبط مباشرة بزيادة مستويات الكوليسترول الضار في الدم لمعظم الناس. حيث أظهرت العديد من الدراسات أن الدهون المشبعة، وليس الكوليسترول الغذائي مثل الذي يوجد في البيض، هي التي تلعب الدور الأكثر تأثيراً في رفع مستويات LDL في الدم.

توازن الغذاء واعتبارات صحية

كما هو الحال مع معظم الأطعمة، من المهم استهلاك البيض كجزء من نظام غذائي متوازن. للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية معينة، مثل ارتفاع الكوليسترول الوراثي أو أمراض القلب، قد يكون من الحكمة استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية للحصول على توجيهات محددة حول الكمية المناسبة لهم.

الخلاصة

البيض غذاء غني بالفوائد ويمكن أن يكون جزءًا صحيًا من النظام الغذائي عند تناوله باعتدال. لا يزال تكوين نظام غذائي صحي ومتوازن مفتاحاً للحفاظ على مستويات كوليسترول مثالية وصحة عامة جيدة.

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