أيهما أفضل.. الاستحمام بالماء البارد أم الساخن؟!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 12:55 صباحاً - فوائد الاستحمام بالماء البارد

يعتبر الاستحمام بالماء البارد من العادات الصحية التي تعود بالكثير من الفوائد على الجسم والعقل. فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية للاستحمام بالماء البارد:

تنبيه الجهاز العصبي: يساعد الماء البارد في تنشيط الجهاز العصبي، مما يساهم في زيادة اليقظة والتركيز.

يساعد الماء البارد في تنشيط الجهاز العصبي، مما يساهم في زيادة اليقظة والتركيز. تحسين الدورة الدموية: يعمل الماء البارد على تحسين تدفق الدم في الجسم من خلال تحفيز الأوعية الدموية.

يعمل الماء البارد على تحسين تدفق الدم في الجسم من خلال تحفيز الأوعية الدموية. تقوية المناعة: تشير الدراسات إلى أن الاستحمام بالماء البارد قد يعزز مناعة الجسم ضد الأمراض.

تشير الدراسات إلى أن الاستحمام بالماء البارد قد يعزز مناعة الجسم ضد الأمراض. تحسين البشرة والشعر: يساعد الماء البارد في إغلاق المسام وتقليل الزيوت الزائدة، مما يجعل البشرة تبدو أكثر إشراقًا والشعر أكثر صحة ولمعانًا.

فوائد الاستحمام بالماء الساخن

في المقابل، يحمل الاستحمام بالماء الساخن العديد من الفوائد للجسم، خاصة بعد يوم طويل ومتعب. هذه بعض الفوائد المرتبطة بالاستحمام بالماء الساخن:

الاسترخاء: يساعد الماء الساخن في تهدئة العضلات وتخفيف التوتر، مما يجعله وسيلة فعالة للاسترخاء بعد يوم شاق.

يساعد الماء الساخن في تهدئة العضلات وتخفيف التوتر، مما يجعله وسيلة فعالة للاسترخاء بعد يوم شاق. تحسين النوم: يمكن أن يعزز الاستحمام بالماء الساخن من جودة النوم بفضل تأثيره المهدئ على الجسم والعقل.

يمكن أن يعزز الاستحمام بالماء الساخن من جودة النوم بفضل تأثيره المهدئ على الجسم والعقل. تخفيف الآلام: يساعد في تخفيف آلام المفاصل والعضلات، وهو مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مثل التهاب المفاصل.

يساعد في تخفيف آلام المفاصل والعضلات، وهو مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مثل التهاب المفاصل. تنظيف المسام: يفتح الماء الساخن المسام، مما يساعد على تنظيف البشرة بعمق وإزالة الأوساخ والشوائب.

الاختيار الصحيح حسب الحاجة

يمكن أن يكون الاستحمام بالماء البارد أو الساخن مفيدًا، لكن الاختيار يعتمد على احتياجاتك الفردية. يُفضل النظر في الفوائد المختلفة لكل نوع من أنواع الاستحمام وتحديد ما يناسب جسمك وحالتك النفسية. ربما يمكنك استخدام نوعين من الاستحمام في أوقات مختلفة من السنة أو وفقًا لأنشطة يومك ومستويات الإجهاد. تجربة كلا النوعين مع مراقبة كيفية تأثيرهما على جسمك يمكن أن تكون أفضل طريقة لاتخاذ القرار الصحيح.