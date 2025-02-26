أتلتيكو مدريد يرفض الخسارة أمام برشلونة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 12:55 صباحاً - رفض أتلتيكو مدريد الخسارة أمام مستضيفه برشلونة، لتنتهي المباراة بينهما، بنتيجة 4-4، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

رباعية البارسا حملت توقيع كل من بيدري (د19)، باو كوبارسي (د21)، إينيجو مارتينيز (د41)، وليفاندوفسكي (د74).

فيما سجل لأتلتيكو كل من جوليان ألفاريز (د1)، جريزمان (د6)، ماركوس لورينتي (د84)، وألكسندر سورلوث (د90+3).

يذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب “واندا متروبوليتانو”، ستقام يوم الأحد الموافق 16 مارس/آذار المقبل.