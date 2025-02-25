فوائد خارقة للقيلولة!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 11:48 مساءً - “`html

استعادة النشاط وتحسين التركيز

تعتبر القيلولة سلاحًا سريًا للعديد من الناس الذين يسعون لتحسين مستوى تركيزهم وزيادة نشاطهم خلال اليوم. من خلال تقليص وقت النوم ليلاً وزيادة الأعباء اليومية، قد يشعر الكثيرون بالإرهاق. هنا تأتي القيلولة كحل سحري يمنح الجسم فرصة لاستعادة طاقته وتجديد نشاطه.

تحسين الذاكرة والأداء المعرفي

أظهرت العديد من الدراسات أن القيلولة القصيرة يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحسين الذاكرة والأداء المعرفي. يمكن للبالغين الذين يأخذون قيلولة بانتظام أن يشعروا بزيادة واضحة في القدرة على تذكر المعلومات والتعلم بشكل أسرع، مما يجعل القيلولة وسيلة فعالة لتحسين الأداءية العقلية.

تقليل التوتر وتحسين المزاج

إلى جانب الفوائد العقلية، تعتبر القيلولة وسيلة مثالية لتقليل مستويات التوتر وتحسين المزاج العام. خلال الفترة القصيرة من القيلولة، يستطيع الجسم التقليل من الهرمونات المسؤولة عن التوتر، مما يساهم في الإحساس بالراحة والهدوء النفسي.

تقليل ضغط الدم المرتفع

تعزيز الصحة العامة للقلب

زيادة الإبداع والابتكار

زيادة مستويات الطاقة والإنتاجية

يمكن أن توفر القيلولة جرعة إضافية من الطاقة اللازمة لمواجهة المهام المتبقية خلال اليوم. بمجرد التمتع بقيلولة قصيرة، يشعر الفرد بزيادة في مستويات الطاقة، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية والفعالية سواء في العمل أم في الدراسة.

أفضل الممارسات للاستفادة المثلى من القيلولة

للاستفادة من فوائد القيلولة، يُنصح بأن لا تتجاوز مدة القيلولة 20-30 دقيقة، حيث أن النوم لأكثر من هذه المدة يمكن أن يؤدي إلى الاستيقاظ بشعور من الخمول. بالإضافة إلى ذلك، يُفضل أخذ القيلولة في وقت مبكر من بعد الظهر لتجنب تأثيرها السلبي على نوم الليل.

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