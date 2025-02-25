ماسكات تفتيح البشرة: وصفات طبيعية لمظهر مشرق

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 10:51 مساءً - ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بمكونات بسيطة

تعتبر البشرة المشرقة والخالية من العيوب إحدى علامات الجمال التي تسعى العديد من النساء للحصول عليها. في ظل توفر العديد من المنتجات الكيميائية في الأسواق، إلا أن الحلول الطبيعية تظل الأفضل لأنها آمنة وفعالة. إليك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنك تجربتها لتفتيح بشرتك.

ماسك الكركم والعسل

الكركم معروف بخصائصه المضادة للالتهابات والمفتحة للبشرة، في حين أن العسل يرطب البشرة ويمنحها النعومة.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

ملعقتان صغيرتان من العسل الطبيعي

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

ضعي العجينة على وجهك واتركيها لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

كرري الوصفة مرة إلى مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مرئية.

ماسك اللبن والليمون

يعمل اللبن على تقشير البشرة بلطف، بينما يُعتبر الليمون مبيضًا طبيعيًا بفضل احتوائه على فيتامين C.

ملعقة كبيرة من اللبن

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون الطازج

طريقة التحضير:

اخلطي اللبن مع عصير الليمون جيدًا.

ضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 10-15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

تجنبي التعرض لأشعة الشمس المباشرة بعد استخدام هذا الماسك بسبب تأثير الليمون على البشرة.

ماسك الطماطم والشوفان

تحتوي الطماطم على مضادات الأكسدة التي تساعد في تفتيح البشرة وتجديدها، بينما يقوم الشوفان بإزالة الخلايا الميتة.

حبة طماطم ناضجة

ملعقتان صغيرتان من الشوفان المطحون

طريقة التحضير:

اهرسي الطماطم ثم اخلطيها مع الشوفان حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي الماسك على وجهك ودلكي بلطف بحركات دائرية.

اتركي الماسك لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه جيدًا بالماء الدافئ.

استخدميه مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة أكثر إشراقًا.

تذكري دائماً أن الطبيعة تقدم لنا كنوزاً من المكونات التي يمكنها أن تحسن من مظهر بشرتنا بطرق آمنة ومستدامة. جربي هذه الماسكات الطبيعية بنفسك واستمتعي بنتائجها الرائعة.