لعشاق السحلب .. 4 أخطاء تجنبها عند تحضيره

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 09:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

عد السحلب من المشروبات الشتوية المفضلة لدى العديد من الأشخاص، لكن هناك بعض العادات الخاطئة التي قد تقلل من قيمته الغذائية وتجعل منه مشروبًا غير صحي. في هذا التقرير، يوضح الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية، العادات التي يجب تجنبها عند تحضير السحلب.

كثير من الناس يضيفون كميات كبيرة من السكر إلى السحلب، مما يزيد من خطر الإصابة بـ السمنة و السكري، خاصة إذا تم تناوله بكميات كبيرة. يُنصح بتقليل السكر الأبيض أو استبداله بـ ملعقة صغيرة من عسل النحل.

يؤدي إضافة كميات كبيرة من الحليب كامل الدسم إلى السحلب إلى زيادة نسبة الدهون المشبعة في المشروب، ما قد يرفع الكوليسترول الضار في الدم ويزيد من الوزن. يُفضل استخدام حليب قليل الدسم أو استبداله بحليب قليل الدهون للحفاظ على صحة القلب و الوزن المثالي.

رغم القيمة الغذائية العالية التي تحتوي عليها المكسرات، إلا أن الإفراط في إضافتها إلى السحلب قد يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية. يُفضل إضافة كمية معتدلة منها للحصول على الفوائد دون الإضرار بالصحة.

ينصح بتحضير السحلب في المنزل بدلاً من شراء الأنواع الجاهزة، حيث تحتوي الأنواع الجاهزة على مواد صناعية و سكريات مضافة. لتحضير السحلب في المنزل، يمكن خلط دقيق الأرز مع المكسرات و جوز الهند و القرفة و الفانيليا للحصول على مشروب صحي وطبيعي.

باتباع هذه النصائح، يمكن الاستمتاع بسحلب لذيذ وصحي دون الإضرار بالقيم الغذائية للمشروب.