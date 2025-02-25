هانزي فليك يعلن تشكيلة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 09:55 مساءً - أعلن هانزي فليك، مدرب برشلونة، تشكيلة فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد، مساء اليوم، ضمن ذهاب كأس ملك إسبانيا.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند الساعة 00:30 بتوقيت أبو ظبي، 23:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حارس المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: بالدي، إينيجو مارتينيز، كوبارسي، كوندي.

خط الوسط: دي يونج، بيدري، داني أولمو.

خط الهجوم: رافينيا، فيران توريس، لامين يامال.