رئيس بايرن ميونخ: جمال موسيالا سيكون الوجه الجديد للبافاري

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 08:49 مساءً - أكد، هربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ، أن جمال موسيالا يمكن أن يكون النجم العالمي القادم للبافاري.

وقال هاينر لموقع “تي-أونلاين” الإخباري: “موسيالا أثبت بالفعل أنه قادر على إثارة حماسة جماهيرنا يوماً ما مثل نجومنا السابقين بيكنباور أو توماس مولر”.

وأضاف: “جمال موسيالا بإمكانه أن يصبح لاعبنا العالمي الجديد، وطالما أن الفريق يضم لاعباً بقدراته على المدى الطويل، فهو مؤشر على قدرتنا على تحقيق أهداف كبيرة”.

وتابع: “أي لاعب يوقع معنا يجب أن تكون لديه الرغبة في الرحيل عن الفريق في نهاية مسيرته كأسطورة للنادي، وموسيالا سيكون وجه الجيل الجديد لبايرن ميونخ”.

وواصل: “تنتظرنا تحديات هائلة في المستقبل وخاصة في البطولات القارية والدولية مع الأندية التي تمولها ميزانية دول”.

وأتم: “لكن بايرن ميونخ له هوية ممتدة لعقود من الزمان، ولاعبون مثل موسيالا وألكسندر بافلوفيتش وألفونسو ديفيز سيحملون جينات هذا النادي”.

جدير بالذكر، أن موسيالا قام مؤخراً بتمديد تعاقده مع النادي البافاري حتى يونيو/حزيران 2030.