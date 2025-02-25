المصممة منال عجاج تتوج بجائزة التميز في تصميم الأزياء خلال مهرجان المرأة العربية في دبي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 08:49 مساءً - تحت رعاية الشيخة مريم بنت محمد بن أحمد آل مكتوم، شهدت دبي يوم الأحد 23 فبراير انطلاق الدورة الأولى من مهرجان المرأة العربية “إيفا” بتنظيم شركة وايت آند بلاك لإدارة الفعاليات، حيث تم تكريم 24 سيدة عربية رائدة في مختلف المجالات، ومن بينهن المصممة العالمية منال عجاج، التي حصلت على جائزة التميز في مجال تصميم الأزياء تقديراً لمساهمتها البارزة في إحياء الهوية العربية والسورية من خلال تصاميمها الفريدة.

وفي تصريح خاص عقب استلامها الجائزة، أعربت المصممة منال عجاج عن سعادتها بهذا التكريم، معتبرةً أنه تتويج لمسيرتها الطويلة في عالم الأزياء، حيث قالت:

“هذه الجائزة تعني لي الكثير، فهي ليست فقط تكريماً لمجهودي الشخصي، بل هي تكريم لكل امرأة عربية استطاعت أن تحقق بصمة في مجالها. الأزياء بالنسبة لي ليست مجرد تصاميم، بل هي رسالة وهوية تعكس تراثنا وثقافتنا بأسلوب عصري.”

وأضافت:

“منذ بداياتي، كان هدفي أن أقدم للعالم صورة مشرقة عن جمال الأزياء العربية برؤية حديثة، واليوم أشعر بالفخر لأنني استطعت أن أجعل من تصاميمي جسراً يربط بين الأصالة والحداثة.”

تعد منال عجاج واحدة من أبرز مصممات الأزياء في العالم العربي، حيث اشتهرت بتصاميمها المستوحاة من التاريخ العربي والسوري، وقدمت عروضًا عالمية في باريس وبرلين ودبي، ونجحت في إحياء الهوية السورية عبر الأزياء، من خلال دمج العناصر التراثية بأسلوب عصري راقٍ.