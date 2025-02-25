دوسان فلاهوفيتش يرفض الانتقال إلى الدوري التركي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 07:51 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن المهاجم الصربي، دوسان فلاهوفيتش، لاعب يوفنتوس، رفض عرضاً من الدوري التركي.

وبحسب صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن المهاجم الصربي تلقى عرضاً من فنربخشة، من أجل الانضمام لصفوفه، خلال الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النادي التركي عرض على اللاعب راتباً سنوياً يصل إلى 12 مليون يورو، ولكن اللاعب رفضه لرغبته بالانتقال إلى الدوري الإنكليزي.

جدير بالذكر، أن دوسان فلاهوفيتش يرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى 2026.