عقبة انتخابية أمام تجديد عقد هانزي فليك

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 06:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن انتخابات نادي برشلونة، قد تشكل عقبة أمام تجديد عقد المدرب الألماني، هانزي فليك.

فليك يرتبط بعقد مع النادي الكتالوني، حتى صيف 2026، ولكن إدارة خوان لابورتا تسعى لتمديد عقده حتى 2028، بعد المستويات المميزة التي يقدمها الفريق تحت قيادته.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فقد اتخذ برشلونة بالفعل الخطوات الأولى لهذا التجديد، ولكن انتخابات رئاسة برشلونة، المقرر لها في عام 2026، قد تشكل عقبة أمام إتمام الأمر.

وأضافت الصحيفة، أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، لا يريد اتخاذ أي قرارات تتجاوز الانتخابات، وبالتالي، فإن العقد الجديد للمدرب الألماني سيتضمن بنداً يجعل استمراره يعتمد على الرئيس المنتخب.