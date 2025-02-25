أفضل ماسكات البشرة للعناية بالبشرة الدهنية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 06:54 مساءً - أهمية العناية بالبشرة الدهنية

تُعد البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة التي تحتاج إلى عناية خاصة بسبب زيادة إفرازات الزهم التي تؤدي إلى لمعان الوجه وظهور البثور. لذلك، تعد الماسكات الطبيعية واحدة من الحلول الفعّالة للعناية بالبشرة الدهنية والتقليل من مشكلاتها.

ماسكات طبيعية فعّالة للبشرة الدهنية

ماسك الطمي الأخضر وخل التفاح

يساعد هذا الماسك على تنظيف المسام بعمق والتخلص من الزيوت الزائدة.

المكونات: ملعقتان كبيرتان من الطمي الأخضر، ملعقة كبيرة من خل التفاح، وملعقة صغيرة من الماء.

ملعقتان كبيرتان من الطمي الأخضر، ملعقة كبيرة من خل التفاح، وملعقة صغيرة من الماء. طريقة التحضير: تمزج جميع المكونات حتى تتجانس وتوضع على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر.

ماسك العسل والليمون

هذا الماسك مثالي لتطهير البشرة وفتح المسام.

المكونات: ملعقة كبيرة من العسل، وعصير نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة من العسل، وعصير نصف ليمونة. طريقة التحضير: تمزج المكونات جيدًا ثم توضع على البشرة لمدة 10-15 دقيقة قبل شطفها.

نصائح إضافية للعناية بالبشرة الدهنية

تجنب استخدام المنتجات الثقيلة والدهنية التي قد تزيد من مشكلة اللمعان.

استخدام مطهر لطيف يوميًا لإزالة الشوائب والمكياج.

تناول نظام غذائي صحي وشرب كمية كافية من الماء للحفاظ على توازن البشرة.

تطبيق تونر طبيعي بعد غسل الوجه لتحسين ملمس البشرة وتنظيف المسام.

بالالتزام بالعناية الروتينية واستعمال الماسكات الطبيعية المناسبة، يمكن السيطرة على مشاكل البشرة الدهنية والحصول على بشرة نضرة ومتألقة.