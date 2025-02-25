مدرب توتنهام: مانشستر سيتي وضع معياراً غير مسبوق!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 06:54 مساءً - تحدث أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، في مؤتمر صحفي، عن المباراة المرتقبة ضد مانشستر سيتي، غداً الأربعاء، في الجولة 27 من الدوري الإنكليزي.

وقال مدرب السبيرز: “يمر مانشستر سيتي بمرحلة صعبة في الوقت الحالي، ولكن هذا بسبب المعايير التي لا تصدق التي وضعوها منذ تواجد جوارديولا في النادي”.

وأضاف: “إنها طريقة عمل رياضة النخبة، وهذا يسلط الضوء على مدى روعتهم، حقيقة فوزهم بأربعة ألقاب متتالية من الدوري الإنكليزي، وثباتهم من حيث كم الأرقام الهائلة التي جمعوها من حيث النقاط والأهداف والانتصارات، مجرد التنافس في مختلف البطولات، لقد وضعوا معياراً لا يصدق وربما غير مسبوق”.

وأفاد: “من الطبيعي أن هذا لن يستمر إلى الأبد، أعني أن هذا ليس مستمراً للأبد، لكنك تعلم ماذا؟ إذا تعافى الفريق في العام المقبل وفاز بلقب الدوري، وهو ما لا أعتقد أن أي شخص في هذه الغرفة يمكنه تجاهله، وتقول إنهم فازوا بخمس ألقاب من أصل ست، فستقول إنهم ما زالوا جيدين جداً، بل أكثر من جيدين جداً”.

وأوضح: “تحدث مثل تلك الأمور في بعض الأحيان، أعتقد أن الإصابات، والإصابات الرئيسية وبعض الأشياء التي تسير ضدهم، تجعلك تتراجع، هذه رياضة النخبة، إنها مجرد هوامش ضئيلة”.

وشدد: “إنه تحدٍ كبير غداً، سيكون لديهم أوقات في المباراة حيث يسيطرون، لقد تعاملنا مع ذلك بشكل جيد للغاية في المباريات التي لعبناها ضدهم، وسيكون هذا هو الجزء الصعب بالنسبة لنا”.

واسترسل: “يتعين علينا إظهار الجودة عندما نحصل على فرصنا، أعلم أننا فزنا عليهم وتبدو النتيجة مقنعة في ملعبهم (4/0 في الدور الأول)، لكن جودة إنهاء الهجمات لدينا هي التي كانت الفارق”.

واختتم: “أحب مواجهة فرق بيب وأتطلع إلى ذلك”.