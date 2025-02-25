“موارد الشارقة” تعلن مواعيد العمل الرسمي في رمضان للجهات الحكومية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 06:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، حيث ستكون ساعات العمل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

وأوضحت الدائرة أن الدوائر والهيئات والمؤسسات التي تعمل بنظام المناوبة ستحدد بداية ونهاية الدوام الرسمي وفقًا لاحتياجات العمل والنظام المتبع.

وبهذه المناسبة، رفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمة الإسلامية، سائلة الله أن يعيد هذا الشهر الكريم على الجميع بالخير واليمن والبركات.