روبن أموريم: نمر بفترة صعبة داخل وخارج الملعب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 05:48 مساءً - أكد روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، أن نجاح الفريق داخل الملعب، هو العامل الرئيسي لاستقرار النادي.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، قال أموريم: “نجاح الفريق داخل الملعب هو العامل الرئيسي في الاستقرار، هذا واضح، علينا معالجة جميع المشاكل داخل النادي، ولكن من المهم أن نفهم كيف وصلنا إلى هذه المرحلة”.

وأضاف: “الأمر يتعلق كثيراً بعدم نجاح الفريق الأول، لأننا نحن المحرك لأي ناد لكرة القدم. أريد فقط مساعدة النادي في مجالي، وهو تحسين الفريق وتحسين أداء اللاعبين لتحقيق النجاح”.

وأشار: “الوضع الحالي يجعل من الصعب على الجميع داخل النادي التأقلم مع التغييرات، إنه أمر صعب على الجميع. اللاعبون يرون الزملاء في النادي يفقدون وظائفهم، لكن علينا التركيز على ما يمكننا فعله لمساعدة النادي في هذه اللحظة”.

وأردف: “كمؤسسة، علينا أن نفهم الأخطاء التي ارتكبناها للوصول إلى هذا الوضع، ويجب أن نبحث عن حلول”.

وأكمل: “هذا الموسم كان صعباً للغاية على الجميع، قمنا بالكثير من التغييرات كفريق وإدارة، لو كان الفريق يحقق نتائج جيدة ويفوز بالمباريات، لكان من الأسهل على الجماهير والجميع تقبل التغييرات، لكننا نمر بفترة صعبة داخل وخارج الملعب”.

وأتم: “لذلك علينا القتال ضد هذا الشعور، والقيام بعملنا، وبذل قصارى جهدنا لمساعدة الفريق على التحسن”.