لا ترموا قشور البرتقال!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 05:48 مساءً - فوائد قشور البرتقال التي قد لا تعرفها

عندما نتحدث عن البرتقال، غالبًا ما نفكر في الثمرة ذاتها وفوائدها الصحية. ومع ذلك، هناك جزء مهم ومغفل عنه في البرتقال، وهو القشور، التي تحتوي على فوائد صحية وجمالية لا تقل أهمية عن الفاكهة ذاتها.

الفوائد الصحية لقشور البرتقال

قشور البرتقال تعتبر مصدراً غنياً بالعديد من المضادات الحيوية الطبيعية والمركبات الكيميائية التي تساهم في تعزيز الصحة العامة. فيما يلي بعض الفوائد الصحية:

غنية بمضادات الأكسدة: تساعد مضادات الأكسدة في مكافحة الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

تساعد مضادات الأكسدة في مكافحة الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. تعزز صحة الجهاز الهضمي: تحتوي قشور البرتقال على ألياف غذائية تسهم في تحسين عملية الهضم والإخراج.

تحتوي قشور البرتقال على ألياف غذائية تسهم في تحسين عملية الهضم والإخراج. تدعم الجهاز المناعي: بفضل احتوائها على كميات عالية من فيتامين C، فإنها تقوي الجهاز المناعي.

الاستخدامات الجمالية لقشور البرتقال

لا تقتصر الفوائد فقط على الصحة بل تمتد لتشمل جمال البشرة والشعر:

مقشر طبيعي للبشرة: يمكن استخدام مسحوق قشور البرتقال كمقشر طبيعي لتنظيف البشرة وإزالة الشوائب.

يمكن استخدام مسحوق قشور البرتقال كمقشر طبيعي لتنظيف البشرة وإزالة الشوائب. معالجة حب الشباب: تحتوي القشور على خصائص مضادة للبكتيريا مما يساعد في التقليل من حب الشباب.

تحتوي القشور على خصائص مضادة للبكتيريا مما يساعد في التقليل من حب الشباب. منعشة للجسم: تمنح القشور الجسم رائحة منعشة وتعزز حيويته.

طرق للاستفادة من قشور البرتقال

للاستفادة من قشور البرتقال، يمكنك اتباع بعض الطرق البسيطة والعملية مثل:

تجفيف القشور واستخدامها كمسحوق في الوصفات الغذائية أو التجميلية.

استخدامها في تحضير الشاي للحصول على نكهة مميزة وفوائد صحية إضافية.

إضافتها إلى المخبوزات لمنحها لونًا ونكهة مميزة.

خاتمة

إذًا، المرة القادمة التي تتناول فيها برتقالة، لا تقم برمي القشور! بدلًا من ذلك، استفد من قيمتها الغذائية والجمالية لتحسين صحتك وإضفاء التألق على بشرتك. قشور البرتقال هي كنز مخفي لا ينبغي تجاهله.