جوارديولا: توتنهام فريق رائع .. وصفقات يناير جيدة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 05:48 مساءً - تحدث بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن المواجهة التي تنتظر فريقه أمام توتنهام، غداً الأربعاء، في الجولة 27 من الدوري الإنكليزي.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال جوارديولا: “توتنهام فريق رائع ولديه الكثير من الإمكانات الفردية، إنهم يلعبون بشراسة كبيرة، نتائجهم ليست على ما يرام، لكن رأيي عن الفريق مختلف”.

وعن مدرب توتنهام، أنجي بوستيكوجلو، قال: “لدي رأي إيجابي عنه، أحاول ألا أحكم على النتائج، عليك أن ترى الأفكار، في بعض الأحيان تسير الأمور على ما يرام وفي البعض الأخر لا”.

وعن إمكانية مشاركة هالاند أمام السبيرز، أوضح: “سنعرف حالة هالاند بعد الحصة التدريبية، أتمنى أن يكون لائقاً ولكني لا أعرف حتى الآن، أنه يتحسن ولكنه لم يشارك في آخر مباراتين، سنعرف غداً”.

وعن تأثير الصفقات التي أبرمها السيتي خلال الميركاتو الشتوي على أداء الفريق، أفاد: “صفقات يناير كانت جيدة للغاية بالنظر لقصر فترة تدربهم معنا”.

وأتم: “خوسانوف وصل ولعب ضد تشيلسي ونيوكاسل وريال مدريد وليفربول، جدول صعب ومزدحم وهو لا يتحدث الإنكليزية بطلاقة ولكن تأثيره جيد على الفريق، ومرموش نفس الشيء أيضاً لقد ظهر بشكل مميز واندمج مع الفريق بشكل كبير في هذا الوقت، جونزاليس لعب فترة أقل ولكنه جيدا للغاية، نحن سعداء بهم”.