الشرع يشدّد على وحدة سوريا و”احتكار” السلاح بيد الدولة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 04:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

شدّد الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، يوم الثلاثاء في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني، على ضرورة وحدة سوريا واحتكار السلاح بيد الدولة، وذلك بعد حوالي شهر من تعيينه رئيسًا للبلاد في المرحلة الانتقالية.

وفي كلمته التي ألقاها من قصر الشعب في دمشق، أكد الشرع أن “وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية بل هو واجب وفرض. سوريا لا تقبل التقسيم، فهي كلٌّ متكامل، وقوتها تكمن في وحدتها”.