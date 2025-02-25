شرب الزنجبيل باللبن .. فوائده مذهلة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 04:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعد الزنجبيل من الأعشاب المفيدة لصحة الإنسان بفضل محتواه الغني من العناصر الغذائية الضرورية للجسم. لكن ماذا يحدث عند تناول منقوع الزنجبيل مع الحليب؟

توضح الدكتورة هالة عسكر، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أن الزنجبيل باللبن يعد من المشروبات الصحية المفيدة للجسم، حيث يجمع بين فوائد الزنجبيل والحليب. وتشير إلى أن هذا المزيج يقدم العديد من الفوائد الصحية، أبرزها:

يساعد شرب الزنجبيل مع الحليب على تحسين عملية الهضم، بفضل زيادة إنتاج الإنزيمات الهضمية وتقليل الانتفاخ. كما يعمل على محاربة الغثيان والحفاظ على التوازن البكتيري في الأمعاء.

تحتوي هذه التركيبة على مضادات الأكسدة التي تعزز من قدرة الجسم على التصدي للبكتيريا والفيروسات، مما يساهم في تقوية الجهاز المناعي وزيادة مقاومته للأمراض.

يتميز الزنجبيل بوجود الجنجرول، وهو مركب يمتلك خصائص مضادة للالتهابات. لذلك، يساعد شرب الزنجبيل باللبن على تخفيف آلام العظام والعضلات والمفاصل.

شرب الزنجبيل مع الحليب يساهم في تقليل الشعور بالتعب بفضل الدهون و البروتين الموجودة في الحليب، والتي توفر الطاقة و الحيوية للجسم.

يساعد هذا المشروب في تحسين تدفق الدم المحمل بالأوكسجين إلى أنحاء الجسم، مما يساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

الزنجبيل باللبن يعد خيارًا جيدًا لتخفيف أعراض البرد، مثل الاحتقان و السعال، حيث يعمل على تهدئة تلك الأعراض.

رغم فوائده العديدة، تنصح الدكتورة عسكر بعدم إضافة كميات كبيرة من الزنجبيل إلى الحليب، لأنه قد يسبب حرقة في المعدة إذا تم تناوله بكثرة.