دراسة جديدة تكشف عن مخاطر التدخين الإلكتروني

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 03:55 مساءً - كشفت دراسة حديثة، تعد الأولى من نوعها، أجرتها جامعة مانشستر متروبوليتان، أن السجائر الإلكترونية قد تحمل مخاطر صحية جسيمة، تشمل الخرف وأمراض القلب وفشل الأعضاء.

مع تزايد استخدام السجائر الإلكترونية على مستوى العالم، تشير الدراسة إلى أن هذه الأجهزة، رغم اعتبارها أكثر أمانًا مقارنة بالسجائر التقليدية، قد تؤدي إلى آثار صحية طويلة الأمد تكون أكثر خطورة.

تعمل السجائر الإلكترونية عن طريق تبخير سائل يحتوي على النيكوتين، بروبيلين غليكول، جلسرين، ومواد كيميائية أخرى.

ويعبر خبراء الصحة عن قلقهم من أن النيكوتين الموجود في السجائر الإلكترونية قد يؤثر سلبًا على الجهاز القلبي الوعائي، من خلال زيادة معدل ضربات القلب، ورفع ضغط الدم، وإلحاق الضرر بجدران الشرايين.

شملت الدراسة مجموعة من المتطوعين بمتوسط عمر 27 عامًا، الذين خضعوا لاختبارات ضغط لقياس تدفق الدم ومرونة الشرايين. أظهرت النتائج أن كلًا من المدخنين والمدخنين الإلكترونيين يعانون من تدفق دم ضعيف، حيث لم تتمكن شرايينهم من التوسع بشكل صحيح، مما قد يؤدي إلى مشاكل قلبية وعائية في المستقبل. كما أن هذه العوائق في تدفق الدم قد تشكل خطرًا إضافيًا على صحتهم.